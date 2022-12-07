مكة_المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء ، درجات الحرارة في المملكة.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وتوقع المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 31 درجة مئوية.

وسجلت جدة وجازان والقنفذة 30 درجة مئوية ، كما بلغت درجة الحرارة في ينبع والأحساء ونجران 29 درجة مئوية .

أمطار وسيول

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

سماء غائمة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع كذلك أن تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

تكون الضباب

وأضاف المركز أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: