30 #وظيفة_شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة.. تعرف على تفاصيلها

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 30 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (جدة، تبوك، الخرج، شرورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– فني رعاية مرضى.

– صيدلي.

– أخصائي أشعة.

– فني صحة عامة.

– فني تمريض.

– مدير التمريض.

– نائب طوارئ.

.. وأخرى.

أماكن العمل:

1- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

2- إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

3- مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

4- مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

طريقة التقديم:

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