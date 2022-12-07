رئيس الوزراء العراقي: #القمة_العربية_الصينية فرصة اقتصادية كبيرة للمنطقة #الرئيس_الصيني #القمة_السعودية_الصينية

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية القمة العربية الصينية المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض، معتبراً أنها فرصة اقتصادية كبيرة لبلاده والمنطقة ككل.

وقال «السوداني» في تصريح صحفي: «مشاركة العراق في القمة العربية الصينية لها أهمية خاصة، بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية حكومته الاقتصادية الجديدة مع العرب والخليجيين تحديدًا».

وأضاف: «قمة الرياض تأتي تزامنًا مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة، وهي مناسبة مهمة وكبيرة، ودعوة صريحة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين العراق ودول الجوار».

وأعرب عن تطلع بلاده إلى اقتباس تجارب الصين الناجحة في مجالات مختلفة أهمها مكافحة الفقر، مختتماً بقوله: «العراق سيكون منطقة تلاق وتكامل بين الشرق والغرب، خاصة أن موقعَه الإستراتيجي يمنحه الحق بلعب دورٍ كبير ومهم».