واشنطن بوست: العرب يحشدون للقضية الفلسطينية فى مونديال قطر

سلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء على إبراز العرب للقضية الفلسطينية فى كأس العالم لكرة القدم المقامة فى قطر، برفع الأعلام الفلسطينية فى المباريات.

وقالت الصحيفة إنه فى أعقاب الانتصار التاريخي التي حققه منتخب المغرب على إسبانيا فى الدور الـ 16، التقطت صورة للفريق يحمل علما، ولم يكن علم المغرب فقط، أو علم الجزائر أو تونس أو لبنان، وكلها كانت أعلاما موجودة تعبيرا عن التضامن العربى، الذى حدث خلال أول بطولة كأس عالم تقام فى الشرق الأوسط، لكن المغاربة لوحوا بعلم فلسطين تعبيرا عن دعمهم للقضية، الذي انتشر خلال البطولة بأكملها، وفى المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، كانت الشعارات الفلسطينية فى كل مكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية الفلسطينية لا تزال أساسية لملايين من الناس فى العالم العربى، ونقلت واشنطن بوست عن محجوب زويرى أستاذ التاريخ والسياسة فى جامعة قطر، قوله إن العرب العاديين يعارضون الاحتلال الإسرائيلي ويرونه غير إنسانى وغير مقبول، وأضاف قائلا: وجود الأعلام الفلسطينية فى المدرجات لم يتم تنظيمه من قبل الدول، ولكن من قبل الناس أنفسهم، فكأس العالم يتعلق بالناس العاديين والطبقة الوسطى وليس النخبة.