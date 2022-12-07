أرقام قياسية بالجملة من تأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

حقق منتخب المغرب عدة أرقام قياسية بالجملة من تأهل أسود الأطلسى إلى ربع نهائى مونديال قطر 2022، كأول منتخب عربى والرابع أفريقيا فى تاريخ الكرة العربية والأفريقية فى منافسات كأس العالم.

ضرب منتخب المغرب موعدا مع منتخب البرتغال فى إطار منافسات دور ربع نهائى كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجارى.

ـ المغرب أول فريق عربى يصل لربع نهائى كأس العالم

ـ رابع منتخب أفريقى يصل لربع نهائى كأس العالم بعد الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010

ـ وليد الركراكى هو أول مدرب عربى وأفريقى يقود فريقه لربع نهائى كأس العالم

ـ أول فريق أفريقى يحقق الفوز بركلات الترجيح فى تاريخ كأس العالم

ـ أصبح منتخب إسبانيا أول فريق فى تاريخ كأس العالم يخسر فى ركلات الترجيح 4 مرات

ـ إسبانيا هو ثانى منتخب يخسر فى ركلات الترجيح دون تسجيل أى ركلة بعد أوكرانيا فى 2006.

ـ أصبح ياسين بونو حارس منتخب المغرب أول حارس مرمى أفريقى يتصدى لركلتى ترجيح فى مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم

ـ لأول مرة يتجنب منتخب المغرب الخسارة لخمسة مباريات متتالية فى كأس العالم والبداية كانت من مباراة إسبانيا في نسخة 2018.

- حقق منتخب المغرب الفوز فى ركلات الترجيح لأول مرة فى تاريخه بجميع البطولات بعد الخسارة فى كأس الأمم الأفريقية فى نسختى 1988 و2019.