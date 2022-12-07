النفط قرب أدنى مستوي في 2022

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، قرب أدنى مستوي هذا العام متأثرة بمخاوف الركود، وتراجع القلق من أن يؤدي فرض سقف غربي على أسعار النفط الروسي إلى كبح المعروض بشكل كبير.

وجاء التأثير من تحذيرات البنوك الأميركية الكبرى بشأن ركود محتمل العام المقبل، كما أثر أيضا الدولار الأميركي الذي يجعل ارتفاعه النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، ويميل إلى إضعاف الشهية للأصول الخطرة.

وتراجع خام برنت 55 سنتا أو 0.7% إلى 78.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0920 بتوقيت غرينتش. وكان لامس يوم الثلاثاء 78.70 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من يناير. وانخفض الخام الأميركي 38 سنتا أو 0.5% إلى 73.87 دولار.

واستقر برنت دون 80 دولارًا يوم الثلاثاء للمرة الثانية فقط في 2022، وتراجع عن مكاسب العام التي رفعت الأسعار بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147 دولارًا في مارس بعد غزو روسيا لأوكرانيا.