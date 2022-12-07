ألمانيا.. تفكيك شبكة لـ #اليمين_المتطرف خططت للاستيلاء على السلطة

اعتقلت الشرطة الألمانية، 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف، يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، والإعداد لإسقاط الدولة، وذلك في عمليات مداهمة في مختلف أنحاء البلاد.

وأصدر الادعاء العام الألماني أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة "مواطني الرايخ"، التي لا تعترف بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.

وأكد الادعاء العام أن المتهمين أسسوا "ذراعا عسكرية" بهدف القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.

من جهته، أكد متحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الألمانية أن من بين المشتبه بهم جندي نشط في القوات الخاصة للجيش، وعدد من جنود الاحتياط.

وأضاف: شاركت الاستخبارات العسكرية في التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام وتشاركت النتائج التي توصلت إليها مع مكتب حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"،والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.