فان دايك عن ميسي: خطير حتى لو لعب باسترخاء

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يمثل خطورة على منتخب بلاده حتى لو لعب باسترخاء.

وأشار فان دايك إلى أن المنتخب الهولندي "لديه خطة جيدة" لمواجهة ميسي خلال لقاء البلدين في دور الثمانية لمونديال قطر 2022 بعد غد الجمعة.

ويتجدد الصراع بين هولندا والأرجنتين بعد فوز التانجو على الطواحين في نهائي مونديال 1978، وستكون المباراة بمثابة فرصة للويس فان جال المدير الفني لهولندا للثأر من ميسي ورفاقه بعد الفوز على بلاده بركلات الجزاء الترجيحية في المربع الذهبي لكأس العالم قبل ثمانية أعوام.

وقال فان دايك "الشيء الأصعب فيما يخصه، هو عندما نهاجم، يكون متحفزا في زاوية أو مكان أخر".

وأضاف "ينبغي أن نكون في منتهى الحدة فيما يتعلق بالتنظيم الدفاعي، إنهم يبحثون دائما عنه في محاولة لتصعيب الأمور علينا عبر الهجمات المرتدة".

وختم فان دايك بالقول "إنه لشرف كبير أن ألعب ضده، المواجهة ليست بيني وبينه، أو هولندا ضده، ولكن هولندا أمام الأرجنتين... لا يمكن لشخص أن يفعل ذلك بمفرده، علينا أن نخوض المباراة بخطة جيدة".