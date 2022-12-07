غرفة_جدة تطلق 10 خدمات إلكترونية جديدة لـ160 ألف مشترك

أطلقت غرفة جدة 10 خدمات إلكترونية جديدة تستهدف مجتمع الأعمال، ودعم مختلف الأنشطة الاستثمارية، سعياً من الأمانة العامة لتطوير الأعمال والإجراءات لخدمة أكثر من 160 ألف مشترك.

وتتركز هذه الخدمات الإلكترونية النوعية في: طلب التحكيم، وطلب التوفيق في الخلافات التجارية، وطلب الاستشارات القانونية، وتسجيل الأسر المنتجة، وتسجيل رواد الأعمال، وتسجيل مشاركة التطوع، وتسجيل مبادرة مجتمعية، وتسجيل الموردين، وطلب التدريب الأكاديمي بغرفة جدة، وطلب التوظيف، إلى جانب تقديم مزايا وعروض لغرفة جدة.

وأوضحت غرفة جدة أن استحداث مثل هذه الخدمات الإلكترونية هو لضمان تقديم خدمات متميزة تسهل وتختصر الوقت أمام عملاء الغرفة، من خلال الاعتماد الكلي على استخدام الأنظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى التعاملات الورقية.

وتعهدت بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى تحقيقاً للهدف الإستراتيجي للغرفة المتمثل في تطوير الخدمات الرقمية وبناء قواعد البيانات، وذلك مراعاة لتجربة المستخدم ورحلة العميل، عبر توظيف أحدث التقنيات بمقاييس جودة مرتفعة لتحقيق قيمة مضافة لقطاعات الأعمال.

ونفذت الغرفة حزمة من المشاريع المتعلقة في الفترة الماضية، من بينها: المنصة الإلكترونية ونظام مركز خدمة العملاء، ونظام تخطيط وإدارة الموارد للموارد البشرية والمالية والعقود والمشتريات، بالإضافة إلى التحول للمعاملات الإلكترونية، والسحابة الإلكترونية، والمنصة الموحدة للخدمات الإلكترونية، ونظام استطلاعات الرأي الإلكتروني، علاوة على خدمات الشبكات وتحسين جودة خدمة الإنترنت للأنظمة وداخل مرافق الغرفة.