5 صرافات آلية تُمكّن زوار #مهرجان_الإبل من تنفيذ تعاملاتهم المالية

حرصت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، التي تُقام تحت شعار «همة طويق»، على توفير مختلف احتياجات الزوار والمشاركين، ووفرت بالتعاون مع عدد من البنوك السعودية 5 أجهزة صراف آلي، بهدف تمكين الجميع من تنفيذ تعاملاتهم المالية بيسر وسهولة طيلة أيام المهرجان، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الجاري.

وتوزعت الصرافات في مختلف أركان فعاليات المهرجان، وعلى امتداد شارع «الدهناء» التجاري، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوَّار والمشاركين.

وتسعى إدارة المهرجان إلى توفير كل السبل من أجل ضمان نجاح المهرجان، عبر توفير المتاجر والمحلات والخدمات التجارية التي يحتاجها الزوار والمشاركون.

وتشهد منطقة «الصياهد» حركة اقتصادية كبيرة بالتزامن مع مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة بجميع المجالات.