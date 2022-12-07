القبض على مواطن نقل 10 إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود في #جازان

ألقت دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العيدابي بمنطقة جازان القبض على مواطن لنقله في مركبة يقودها 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.

وشدد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على أن كل من يُسهِل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وتبه إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، داعياً إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.