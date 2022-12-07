الخارجية تعلن انضمام المملكة إلى #اتفاقية_أبوستيل التابعة لمؤتمر #لاهاي

أعلنت وزارة الخارجية انضمام المملكة إلى اتفاقية «أبو ستيل»، إحدى اتفاقيات مؤتمر لاهاي، التي تدخل حيز النفاذ اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر الجاري.

وأوضت «الخارجية» في «إنفوجراف» على «تويتر»، اليوم، أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات والأفراد.

واتفاقية «أبو ستيل» هي إحدى اتفاقيات مؤتمر لاهاي، وتضم أكثر من 120 دلة، وأصبحت واحدة من أكثر المعاهدات متعددة الأطراف تطبيقاً على نطاق واسع في مجال التعاون القانوني، عبر إصدار عدة ملايين من تصديق «أبو ستيل» كل عام.

وتستهدف الاتفاقية استحداث طريقة معترف بها دولياً لتوثيق أصل المستندات العامة الصادرة من الدول الأعضاء بالاتفاقية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية الناجمة عن تصديق الوثائق.