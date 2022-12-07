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الأخبار المحلية

وصول #الرئيس_الصيني إلى #الرياض في زيارة رسمية بدعوة من #خادم_الحرمين #عاجل #القمة_السعودية_الصينية #القمة_العربية_الصينية

7 ديسمبر 2022 · < 1 minute

بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وصل فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الرياض، مساء اليوم، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال فخامة الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، تشن وي تشينغ.