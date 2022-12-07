وفد صيني يزور #مهرجان_الإبل ويطلع على تراث المملكة

زار وفد صيني، يضم 24 اقتصاديًا، اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".

واطّلع الوفد على آلية دخول الإبل إلى المهرجان وتسجيلها وطريقة التحكيم بها، ومن ثم توجّه إلى مقر الفعاليات في المهرجان، وتجولوا في صالة "همة طويق"، وشاهدوا الأركان المتنوعة، وما ضمّته من شركات محلية وعالمية عرضت منتجاتها داخل أرض المهرجان.

وأعرب الوفد عن سعادته بالزيارة، كونها فرصة لهم للاطلاع عن قرب على ثقافة المملكة وموروثها الوطني، مؤكدين أن الإبل تعدّ من الموروث الثقافي للمملكة، وكان لها دور كبير في الماضي، ويجب الاستمرار في المحافظة على هذا الموروث في الحاضر والمستقبل.

وعبّر الوفد الزائر عن امتنانهم لحسن الضيافة وحسن الاستقبال وكرم المستقبِلين، مبدين اندهاشهم الشديد لما وجدوه من إعجاز في صحراء المملكة العربية السعودية، وكيف تم تحويل هذه الصحراء إلى تحفة فنية من خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.