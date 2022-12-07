خادم_الحرمين يعتمد 3 خطباء في المسجدين الحرام والنبوي

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم، صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين في الخطابة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لعدد من أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين.

وتضمن القرار مشاركة كل من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، في الخطابة بالمسجد النبوي.

وشدد الرئيس العام على اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- على اختيار المشايخ المناسبين من ذوي الكفاءة والقدرة والعلم الشرعي للخطابة في الحرمين الشريفين.