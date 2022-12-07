بوتين: التهديد بحدوث #حرب_نووية «مرتفع جداً»

حذر الرئيس الروسي فيلادمير بوتين من أن التهديد بوقوع حرب نووي «مرتفع جداً».

وكشف «بوتين» في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسية، اليوم، عن امتلاك بلاده أسلحة متقدمة، لكنها لا تحاول نشرها في العالم.

وأضاف الرئيس الروسي: «لا نمتلك أسلحة نووية تكتيكية خارج روسيا على عكس أمريكا».

وفي تصريحات سابقة، شدد «بوتين» على أنه لا يمكن أن يكون الغرب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية غير مدركين بأن أوكرانيا تقصف الأحياء السكنية على أراضي دونباس.

وقال الرئيس الروسي: «فيما يتعلق بقصف التجمعات السكنية في دونباس، يتم توجيه ضربات مباشرة إلى المناطق السكنية، ولا يمكن أن يكون الجميع غير مدركين لما يحدث، الجميع صامت، وكأن شيئا لا يحدث. هذا فظيع».