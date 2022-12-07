النفط يوقف خسائره ويرتفع وسط آمال في الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن اقترب خام برنت من أدنى مستوى له هذا العام، وعوضت آمال ارتفاع الطلب الصيني والقلق بشأن الإمدادات الروسية المرتبط بتأخر الناقلات في المياه التركية مخاوف الركود.

تغييرات كبرى

وأعلنت الصين، اليوم الأربعاء، التغييرات الأكبر في سياستها لمكافحة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة، فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله: إن بلاده قلقة إزاء تكدس ناقلات النفط في مضيق البوسفور.

العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 79.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 1431 بتوقيت جرينتش. ولامست في وقت سابق 77.74 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من يناير.

وسجل الخام الأمريكي زيادة 35 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 74.60 دولار، وكان قد لامس خلال الجلسة مستوى 72.75 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي.

ركود محتمل

ومع ذلك، ألقت تحذيرات بنوك أمريكية كبرى من ركود محتمل العام المقبل بظلالها على الأسواق.

وتراجع برنت عند التسوية أمس الثلاثاء لما دون 80 دولارا للبرميل للمرة الثانية فقط منذ بداية 2022، ماحيا المكاسب التي سجلها خلال العام وتضمنت ارتفاعا لقرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 147 دولارا في مارس آذار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

الخام الروسي

وذكرت صحيفة فيدوموستي اليوم الأربعاء أن روسيا تدرس خيارات من بينها حظر مبيعات النفط لبعض الدول لمواجهة سقف السعر الذي فرضته قوى غربية.

المخزونات الأمريكية

وأعطت بيانات معهد البترول الأمريكي، التي تظهر تراجعا محتملا في مخزونات الخام بالولايات المتحدة بنحو 6.4 مليون برميل، بعض الدعم للمعنويات.

ويترقب المتعاملون بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها اليوم عند الساعة 1530 بتوقيت جرينتش من إدارة معلومات الطاقة وما إذا كانت ستؤكد التراجع الكبير في مخزونات الخام.