ميسى يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيًلا لبلادهم فى 2022

يتصدر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، إحصائية مميزة خلال عام 2022، مع التانجو بعد التأهل إلي منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر وتستمر حتي 18 ديسمبر الجاري.

تأهل منتخب الأرجنتين إلي دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على أستراليا 2-1 ليضرب موعدًا مع هولندا بعد غدًا الجمعة، في الدور ربع النهائي.

شارك ليونيل ميسي في 4 مباريات مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022، وأحرز 3 أهداف وصنع هدف، ليصل رصيده إلي 14 هدفًا مع التانجو منذ بداية عام 2022 حتي الأن.