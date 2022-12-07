فريق طبي بمستشفى عسير يُنقذ حياة شاب من الشلل وجلطة دماغية حادة

تمكّن فريق طبي مختص بمستشفى عسير المركزي من إنقاذ حياة شاب يُعاني من وزن عالٍ جدا ًيقارب 200 كجم، حيث تم إحضار الحالة إلى الطوارئ بأعراض جلطة دماغية حادة أدت إلى شلل كامل في الشق الأيسر من الجسم مع فقدان كامل في الوعي.

وتم عمل إجراء طبي نوعي فور استلام الحالة من خلال القسطرة العلاجية الدماغية التداخلية، وذلك لإعادة التروية الدموية للدماغ التي تمت خلال دقائق معدودة بدون أي مضاعفات أو الحاجة لعمل جراحي رغم صعوبة عملية القسطرة، نظراً لوزن المريض العالي وتغير البنية التشريحية للشرايين بسبب فرط الوزن.

بعد ذلك تم تنويم الحالة في العناية المركزة، التي تم خلالها إزالة أنبوب التنفس بنجاح، حيث واصل الفريق متابعة الحالة واستقرارها، حيث أظهرت النتائج استقرار الحالة إضافة إلى نقلها من العناية المركزة إلى قسم التنويم العادي لإتمام العلاج الطبي والعلاج التأهيلي اللازم وفقاً لما تقتضيه حالته الصحية.

وشارك في معالجة الحالة فريق متكامل من أقسام المخ والأعصاب والسكتة الدماغية والقسطرة العصبية التداخلية وفريق العناية المركزة والتخدير وقسم الطوارئ في المستشفى والأقسام المساندة.

يُذكر أن مستشفى عسير المركزي يُعد من أكثر المراكز على مستوى المملكة في عدد حالات القسطرة العصبية التداخلية لحالات الجلطات الدماغية بنسبة نجاح عالية .