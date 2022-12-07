بدء حجز الدفعة الثانية من تذاكر #كأس_السوبر_الإيطالي

أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم الدرعية 2022 اليوم, عن طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس (EA SPORTS) السوبر الإيطالي، التي نفذت دفعتها الأولى بعد يومين فقط من طرحها، وذلك في مباراة تجمع قطبي مدينة ميلان؛ الميلان والإنتر، على ملعب الملك فهد بالرياض، في 18 يناير 2023م، ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وتعود منافسات نهائي كأس السوبر الإيطالي إلى المملكة بعد أن استضافته مرتين من قبل؛ الأولى عام 2018 بمدينة جدة، وحينها توّج يوفنتوس باللقب على حساب الميلان بهدف نظيف، والثانية عام 2019 في الرياض، والتي فاز بها لاتسيو أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف واحد.

ويتيح موسم الدرعية بنسخته الثانية الفرصة أمام عشاق كرة القدم في المملكة وخارجها، للاستمتاع بمعركة كروية مثيرة بين عملاقي إيطاليا وأوروبا، حيث يتنافس الناديان على كأس السوبر الإيطالي، وسيواجه الإنتر حامل كأس إيطاليا الحالي، فريق ميلان بطل الدوري.

ويمكن للزوّار وعشاق الرياضة مـن داخـل المملكـة وخارجها حجز تذاكر المباراة عبـر الموقـع الرسـمي للموسم مـن خـلال الرابـط https://diriyahseason.sa/ar.