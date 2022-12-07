ميزانية_المملكة2023.. وزير #المالية: ليس من الحكمة أن نتعجل في تغيير السياسات المالية

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن إنجازات الميزانية السعودية في عام 2022 جاءت نتيجة العمل المتواصل في السنوات السابقة.

وأضاف "توقعاتنا بشكل عام للسنة المقبلة تبقى متحفظة، والتدخل الاستباقي للحكومة مكننا من السيطرة على التضخم".

وأكد الجدعان أن وضع سقف لأسعار الوقود محليا كان وراء انخفاض التضخم في المملكة.

وسجلت السعودية في 2022 معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 2.6%. وجاء ذلك بعد اتخاذ المملكة مجموعة إجراءات لحماية الاقتصاد من التضخم، أبرزها تثبيت أسعار الطاقة.

ولفت الجدعان إلى تسارع وتيرة دفع مستحقات القطاع الخاص، فيما أصبح المقابل المالي يدفع بشكل ربع سنوي وليس سنويا.

وأوضح أن كل هذا تحقق في 2022، بعد سنوات من العمل الجاد.

وتوقع الجدعان نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% في 2025.

وقال إن الإصلاحات في الأعوام الماضية كان لها دور في تخفيف حدة التذبذب الاقتصادي والحكومة توجه الصرف لمشاريع تحقق أكبر عائد للمواطنين وفرص للقطاع الخاص وليس من الحكمة التعجل في تغيير سياسات مالية حتى نتجاوز التحديات الحالية.

وتابع: "مع التقلبات العالمية، ليس من الحكمة التعجل في تغيير السياسات المالية، إلى أن نتأكد أن لدينا القاعدة الاقتصادية القوية ووفرنا احتياطات أكبر لنعيد النظر في السياسات المالية سواء الضريبة أو غيرها".

وعن الضريبة قال: "ليس من الحكمة ان نتعجل في تغيير السياسات المالية في ظل التقلبات العالمية الحالية ونحن جزء من العالم، وليس من الحكمة أن نغير السياسات باستعجال إلى أن نتأكد أن لدينا القاعدة الاقتصادية القوية ووفرنا احتياطات أكبر لنعيد النظر في السياسات المالية سواء الضريبة أو غيرها".

وقال الجدعان إن الجميع شهد آثار كبح جماح التضخم في السعودية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف نمو الاقتصاد وليس نمو الإيرادات فقط.

وأعلن وزير المالية خلال المؤتمر إجراء تعديلات على مشتريات الجهات الحكومية لتمكين القطاع المحلي.

مفيدأ بأن السعودية الوحيدة ضمن دول العشرين التي ارتفعت توقعاتها الاقتصادية مرتين.

وقال الجدعان إن السياسات والإصلاحات الهيكلية ساهمت في حدة تذبذب الإيردات الحكومية، وأضاف: "من الضروري أن نعمل على توفير فرص عمل وخلق فرص أعمال .. شهدنا أثر دعم المواطن خلال الصدمات التي واجهها العالم".

وأخيرا أشار وزير المالية إلى الانخفاض المتسارع للبطالة في المملكة.