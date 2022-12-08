طقس الخميس.. “#الأرصاد” يتوقع : #سماء غائمة وهطول #أمطار على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس سماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

تكون الضباب

وأوضح المركز أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة .

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأكد أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 18-38 كم/ساعة وشرقية الى شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل الى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي .