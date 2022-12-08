“ابشروا وضبطوا المساييل”.. محلل #طقس يكشف موعد جريان #السيول في #الرياض وعدة مناطق بالمملكة #عاجل

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني ، عن الموعد المتوقع لجريان السيول في الرياض وعدة مناطق أخرى في المملكة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"يا أهل الرياض ومحافظات شقراء و المحمل والدوادمي وساجر والشعيب والمجمعة والعيينة والدرعية ورماح والمزاحمية والخرج وما حولها.. ابشروا وضبطوا المساييل، تبشرون بالسيل البداية من الجمعة 5/15 لليلة الأحد1444/5/17هـ من شرق القصيم إلى الخرج".

وكان المركز الوطني للأرصاد ، قد توقع سماء غائمة الى غائمة جزئياً مع فرصة هطول امطار متفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة .