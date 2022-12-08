بـ9 درجات مئوية.. #طريف تسجل أدنى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى التي سجلتها مدن المملكة اليوم الخميس.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ32 درجة مئوية، فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ9 درجات مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة الى غائمة جزئياً مع فرصة هطول امطار متفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة .

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: