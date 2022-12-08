البرلمان في #بيرو يعزل الرئيس.. ويعين نائبته خلفاً له مؤقتاً  

صوت البرلمان في بيروت بعزل الرئيس بيدرو كاستيلو البالغ من العمر 53 عاماً ، وتعيين نائبة الرئيس دينا بولوارتي، خلفًا له لفترة مؤقتة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة بيرو.

وفي التفاصيل ، صوت 101 عضو بالبرلمان على عزله فيما عارض القرار 6 أعضاء وامتنع 10 آخرون عن التصويت، وذلك عقب تجاهل المشرعين لقرار الرئيس بحل الكونجرس.

وأعلنت السلطات اعتقال كاستيلو واتهامه بارتكاب جريمتَي "التمرد" والتآمر" لمخالفة النظام الدستوري.

واستدعى الكونجرس كاستيلو الأسبوع الماضي للرد على اتهامات "بالقصور الأخلاقي" فيما يتعلق بالحكم، إذ قدم مكتب المدعي العام شكوى دستورية ضد كاستيلو تدعي توليه زعامة "منظمة إجرامية" للتربح من تعاقدات الدولة وعرقلة التحقيقات، فيما وصف كاستيلو المزاعم بأنها "افتراء".