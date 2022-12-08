تدخل جراحي دقيق ونوعي.. استئصال #ورم سريع الانتشار من فك مريضة في #بريدة

تمكن الفريق الطبي المتخصص في جراحة الوجه والفكين في مستشفى بريده المركزي – بفضل الله – من أنهاء معاناة مريضه لديها ورم عنيف وسريع الانتشار بالفك السفلي مصاحب بتورم في الخد وجانب الوجه، عبر إجراء تدخل جراحي دقيق ونوعي باستخدام الطباعة ثلاثية الابعاد.

ورم الفك السفلي

وفي التفاصيل أفاد تجمع القصيم الصحي أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وكانت تعاني من ألم وتورم بالفك والوجه وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتصوير بالأشعة تبين أن لديها ورم في الفك السفلي، تم تحضير المريضة ووضع خطة علاجية وعمل تصميم ثلاثي الابعاد للفك والورم وعظام الحوض وتحديد مكان قطع العظام بدقة بتقنية الطباعة ثلاثية الابعاد والمحاكاة الافتراضية.

وبين تجمع القصيم الصحي أن الفريق المعالج قرر إجراء عملية جراحية للمريضة وتحديد مكان قطع العظام بدقة، وترقيع الفك السفلي المستأصل باستخدام عظام الحوض وتم استئصال جزء من الفك المصاب بالورم، وقد تكللت العملية والله الحمد بالنجاح وخرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة.

الجديد بالذكر أن مركز طب بالأسنان بالمستشفى تمكن من خدمة 19860 مستفيد قدمت لهم الخدمة الطبية اللازمة خلال عشرة اشهر من العام الجاري 2022م، حيث استفاد من عيادة الكشف الأولية 1329 مستفيد، بينما راجع عيادات جراحة الوجه والفكين 3924 مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من عيادة الاستعاضة السنية 3799 مستفيد، في حين راجع عيادة العصب والجذور 3569 مستفيد، وراجع عيادة تقويم الأسنان 2709 مستفيد، كما راجع عيادة الأطفال 3197 مستفيد، وبلغ مجموع المستفيدين من عيادة أمراض اللثة 1333 مستفيد.