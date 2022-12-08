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الأخبار المحلية

مستشفى قوى الأمن بالرياض تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

متابعات الوئام
8 ديسمبر 2022 · < 1 minute

أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية والطبية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

 

الوظائف:

1- مدير استقطاب المواهب.

2- مدير مزايا وتعويضات.

3- مدير مشروع.

4- طبيب نائب أطفال عام.

5- طبيب نائب أمراض القلب.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الموارد البشرية.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– تخصصات طبية.

– أو ما يعادلها.

 

موعد التقديم:

 

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.

 

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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