مستشفى قوى الأمن بالرياض تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية والطبية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مدير استقطاب المواهب.
2- مدير مزايا وتعويضات.
3- مدير مشروع.
4- طبيب نائب أطفال عام.
5- طبيب نائب أمراض القلب.
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– الموارد البشرية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– تخصصات طبية.
– أو ما يعادلها.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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