النفط يرتفع مع تخفيف “#قيود_كورونا” في #الصين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد انخفاضها لمدة أربعة أيام، وأخذ المستثمرون في الحسبان اعتبارات تحرك الصين لتخفيف القيود التي تفرضها لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مع خطر التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، إلى ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط لحوالي 73 دولارا للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة تزيد على 11% خلال الجلسات الأربعة السابقة، حيث حذرت مجموعة من البنوك الأمريكية من ركود محتمل.

وهدأت تلك المخاوف بسبب الإشارات الإيجابية الواردة من الصين، التي تتراجع حاليا عن القيود التي تفرضها لمكافحة تفشي مرض "كوفيد 19-"، وذلك في دفعة لاستهلاك الطاقة.