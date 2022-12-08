بعثة ألميريا الإسبانى تصل الرياض استعدادا لمواجهة النصر

وصلت بعثة فريق ألميريا الإسبانى، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا للمباراة الودية أمام النصر غدا الجمعة.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه فى السعودية أكتوبر الماضى عن إقامة مباراة ودية بين الفريقين تحتضنها العاصمة الرياض.

وتعتبر هذه هى المواجهة الثانية بين ألميريا والفرق السعودية، حيث لعب مع الهلال خلال تحضيرات الفريقين للموسم الحالى بمدينة برمنجهام الإنجليزية أغسطس الماضى، وانتصر الفريق السعودى 2-1.

كما وصلت بعثة فريق النصر إلى العاصمة السعودية الرياض، قادمة من مع أبو ظبي بعد انتهاء معسكر الفريق الذى أقيم هناك بدءا من 27 نوفمبر الماضي.