الاتحاد البرتغالى يكشف حقيقة تهديد رونالدو بالرحيل عن معسكر المنتخب

أعلن الاتحاد البرتغالى لكرة القدم أن الأخبار التى ظهرت من الصحف عن تهديد كريستيانو رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب الوطنى، بسبب استبداله فى مباراة كوريا الجنوبية فى دور المجموعات، وجلوسه على دكة البدلاء فى مباراة سويسرا بدور الـ16 فى كأس العالم، أنباء غير صحيحة.

وكانت صحيفة Récord، البرتغالية، قد كشفت كواليس الحوار الذى دار بين النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ومدربه فرناندو سانتوس، بعدما تم استبدال رونالدو فى مباراة كوريا الجنوبية بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليكون قائد الملاحين على مقاعد البدلاء أيضاً فى المباراة التالية مع سويسرا بدور الـ16، والتى انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 6/1.

وكان رونالدو قد حل بديلاً فى المباراة، حيث تم التقاط صورة لنجم البرتغال مع مدربه، خلال قيام سانتوس بمنح رونالدو التعليمات الفنية قبل نزوله بديلاً، وضعت الصحيفة البرتغالية عنوان "رونالدو هدد بالرحيل".

وأضافت الصحيفة: تبدأ القصة بمباراة مرحلة المجموعات بين البرتغال وكوريا الجنوبية، فى الدقيقة 65 والنتيجة 1-1، قرر فرناندو سانتوس اتخاذ خطوة تغيير ثلاثى المنتخب ومن بينهم كريستيانو رونالدو، وينتهى برد فعل مثير للجدل من رونالدو على أرض الملعب "أنت فى عجلة من أمرى لإخراجى"، كانت الكلمات التى التقطتها وسائل الإعلام البرتغالى، وكان الغضب واضحًا للغاية واستجابة المدرب البرتغالى لم تستغرق وقتًا طويلاً.