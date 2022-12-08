الصحة_العالمية تضع مسودة اتفاقية ملزمة لحماية العالم من الأوبئة

وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، على وضع مسودة أولى لاتفاقية ملزمة قانونياً، تهدف إلى حماية العالم من الأوبئة المستقبلية وتعزيز التأهب والتضامن والإنصاف في الاستجابة.

وتناقش الدول الأعضاء هذه المسودة الأولية لاتفاقية الجوائح في فبراير ٢٠٢٣، وتمثل الاتفاقية التي تضعها هيئة التفاوض الحكومية المؤلفة من ١٩٤ دولة عضواً في المنظمة، علامة فارقة للتعلم من جائحة كوفيد ١٩ ومنع تكرار الآثار المدمرة التي سببتها للأفراد والمجتمعات في أنحاء العالم.

وجاءت المسودة بعد اجتماع عقدته الهيئة أمس في جنيف على مدى يومين، وشارك فيه ٦ مندوبين، واحد من كل إقليم من الأقاليم الستة للمنظمة، برئاسة رولاند دريس من هولندا وبريشوس ماتسوسو من جنوب أفريقيا .

ويجرى التفاوض على اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح بهدف اعتماده في دستور المنظمة.