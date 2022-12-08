الغيابات تطارد المغرب قبل مباراة البرتغال في كأس العالم #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

تحوم الشكوك بشأن مشاركة الثلاثى الدفاعى للمنتخب المغربى القائد رومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوى فى مباراة المغرب ضد البرتغال السبت فى ربع نهائى كأس العالم قطر 2022.

وتعرّض الثلاثى للإصابة فى مواجهة إسبانيا والتى حجز من خلالها أسود الأطلس بطاقتهم إلى ربع النهائى للمرة الأولى فى تاريخهم، وسيشكل غياب الثلاثى ضربة موجعة للمدرب وليد الركراكى.

وقال الركراكى: "لدينا شكوك دائماً على غرار كل المباريات التى خضناها حتى الآن، لكننا نتخذ القرار كل مرة فى يوم المباراة".

وأضاف: "لدينا جهاز طبى رائع يبذل كل ما فى وسعه من أجل علاج اللاعبين وتجهيزهم ليوم المباريات، مهمتهم صعبة وحساسة جداً فى ظل ضيق الوقت، لكنهم نجحوا حتى الآن ولم نخسر أى لاعب".

واستراح اللاعبون الأربعاء عقب الإنجاز المدوي أمام الإسبان، ويخوضون اليوم الخميس حصة تدريبية مغلقة على ملعب نادي الدحيل قبل أن يخوضوا الحصة التدريبية الأخيرة على الملعب ذاته مساء غد الجمعة.

وتابع: "المهم بالنسبة لنا هو جاهزية جميع اللاعبين، وإذا لم يتمكن أحد من اللعب فسيدخل مكانه لاعب آخر سيقوم بالعمل ذاته إن لم يكن أكثر وأفضل، ومثلما قلت للاعبين، لا يهم اللاعب الذي سيدخل فالمهم هو أن يكون في قمة مستواه بنسبة 100%".