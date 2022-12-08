رسميًا.. الاتحاد الإسباني يعلن عن بديل لويس إنريكي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين لويس دي لا فوينتي مديراً فنياً لمنتخب إسبانيا خلفاً للويس إنريكي، الذي جرى إقالته بعد الخروج من كأس العالم، أعقاب الخسارة على يد منتخب المغرب، في دور الـ16 من البطولة العملاقة التي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.تعيين لويس دي لا فوينتي مديرًا فنيًا لإسبانيا خلفاً لإنريكي

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بياناً رسمياً أعلن خلاله تعيين لويس دي لا مديراً فنياً لمنتخب إسبانيا، الذي كان يتولى مهمة منتخب الشباب تحت 21 عاماً، من أجل قيادة المشروع الإسباني الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ عمله رسمياً خلال الأيام المقبلة، على أن تكون أول مباراة رسمية له مع المنتخب الإسباني، في شهر مارس من العام المقبل ضد النرويج في افتتاح تصفيات بطولة «يورو».

لويس دي لا فوينتي المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا، تولى مهمة تدريب منتخب الشباب من قبل، كما تولى مهمة تدريب عدد من الأندية، وعلى رأسها أتلتيك بلباو.

تأهل منتخب إسبانيا تجت قيادة لويس إنريكي إلى دور الـ16، بعد تخطي مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بوجوده في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة، بعد اليابان، لكنه فشل في تخطي عقبة المغرب، ليضرب الأخير موعدا مع البرتغال، في ربع نهائي البطولة العملاقة.