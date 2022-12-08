الأرصاد : هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق يومي الجمعة والسبت

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى حدوث حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة، على مدار يومي الجمعة والسبت، وتشمل أجزاء من منطقتي حائل والقصيم ومعظم محافظاتهما.

وبحسب توقعات «الأرصاد»، تمتد الحالة المطرية لتشمل منطقة الرياض، ومحافظات: «الزلفي، شقراء، المجمعة، رماح، الدوادمي، عفيف، المزاحمية، القويعية والخرج»، إضافة إلى المنطقة الشرقية ومحافظات: «الجبيل، النعيرية، القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، بقيق والأحساء».

ويصحب الأمطار جريان السيول والأودية، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدن للرؤية الأفقية.

وأشار تقرير المركز إلى هطول أمطار متوسطة في مجملها خلال الفترة نفسها، على أجزاء من مناطق الشرقية تشمل: «حفر الباطن، الخفجي وقرية العليا»، ومنطقة الجوف وسكاكا ودومة الجندل، والحدود الشمالية ورفحاء وعرعر.

وتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: عسير وأبها والنماص وبلقرن والمجاردة ومحايل وبارق وتنومة والبرك» ومنطقة جازان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الدرب، بيش، صبيا والشقيق، والباحة ، بلجرشي، المندق والقرى.

وتستمر فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وفق المركز الوطني للأرصاد، الذي أوصى بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.