إطلاق سراح نجمة أمريكية في صفقة تبادل سجناء‭ ‬مع #روسيا

قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس: إن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير أُفرج عنها في صفقة تبادل سجناء مع روسيا وهي الآن تحت تصرف الولايات المتحدة.

وأضاف أن الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كمالا هاريس تحدثا هاتفيا مع جرينر، مضيفا أنها في حالة معنوية جيدة.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن الصفقة شملت تاجر الأسلحة السابق فيكتور بوت.

وقالت وزارة الخارجية‭ ‬الروسية، اليوم الخميس: إنها أطلقت سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير مقابل إفراج الولايات المتحدة عن مواطنها فيكتور بوت في صفقة تبادل سجناء.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن صفقة المبادلة تمت في مطار أبو ظبي اليوم الخميس.