تفاصيل 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون وقعها #ولي_العهد مع #الرئيس_الصيني #الرئيس_الصيني_في_السعودية #القمة_السعودية_الصينية #القمة_العربية_الصينية

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

لقاء وجلسة مباحثات

وعقد ولي العهد والرئيس الصيني لقاءً، رحب ولي العهد في بدايته بالرئيس الصيني في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر الرئيس شي جين عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

كما عقد ولي العهد والرئيس الصيني جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤيتهما، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

بعد ذلك، شهد ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولاً: خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

ثانياً: مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية، تبادلها من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ومن الجانب الصيني، رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، خه ليفنغ.

ثالثاً: اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، تبادلها من الجانب السعودي، وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومن الجانب الصيني، مستشار الدولة وزير الخارجية السيد وانغ يي.

رابعاً: مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية، تبادلها من الجانب السعودي، وزير التعليم، يوسف بن عبد الله البنيان، ومن الجانب الصيني، مستشار الدولة وزير الخارجية السيد وانغ يي.

خامساً: مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، تبادلها من الجانب السعودي، وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومن الجانب الصيني، وزير التجارة وانغ ونتاو.

سادساً: خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان، تبادلها من الجانب السعودي، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، ومن الجانب الصيني، وزير التجارة وانغ ونتاو.

الدكتوراه الفحرية

عقب ذلك جرت مراسم منح الرئيس الصيني شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود. وألقى رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر كلمة بهذه المناسبة، أعلن خلالها قرار مجلس الجامعة بمنح الشهادة استحقاقاً وتكليلاً لإنجازات الرئيس الصيني وجهوده الكبيرة في الإدارة والقيادة، وعرفاناً للعلاقة المزدهرة والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين.

إثر ذلك قدم وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، ورئيس جامعة الملك سعود، شهادة الدكتوراه الفخرية لفخامة الرئيس الصيني، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وأقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريماً للرئيس الصيني.