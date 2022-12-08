أول تعليق من رونالدو على أنباء تمرده في معسكر البرتغال

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، للتأكيد على وحدة الفريق، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تهديده بترك معسكر الفريق في الدوحة، على هامش المشاركة في مونديال "قطر 2022".

وكتب رونالدو عبر حسابه على "إنستجرام": "مجموعتنا متحدة للغاية بصورة أكبر من أن يتم تحطيمها من قوة خارجية، أمتنا شجاعة للغاية ولن يتم تخويفها من قبل أي خصم".

وأضاف: "هذا فريق بأتم معنى الكلمة، وسيقاتل من أجل الحلم حتى النهاية، آمنوا معنا، هيا برتغال".

يذكر أن الاتحاد البرتغالي، كان قد أصدر بيانا رسميا اليوم الخميس قال خلاله: "يؤكد الاتحاد أن كريستيانو لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة معسكر المنتخب الوطني في قطر".

وواصل: "كريستيانو رونالدو بنى مسيرة مميزة وفريدة بقميص منتخب البرتغال، يجب احترامها، فهو مشهود له بالالتزام التام الذي لا جدال فيه".

وكانت صحيفة "ريكورد" نشرت على غلافها اليوم الخميس، مانشيت بعنوان: "رونالدو هدد بالرحيل"، مؤكدة أن "الدون" هدد بالرحيل، فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا الأخير.