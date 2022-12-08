سال شريكاً لوجستياً لـ #معرض_المجوهرات_السعودي في الرياض

أعلنت شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجستية عن شراكتها اللوجستية في «معرض المجوهرات السعودي»، الذي يقام تحت مظلة «الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات» في الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية عالمية رائدة من أفضل وأكبر شركات المجوهرات من مختلف دول العالم، لدعم جهود المملكة الهادفة إلى تطوير صناعة المجوهرات الواعدة.

وشددت «سال» السعودية للخدمات اللوجستية على أهمية مشاركتها في هذا المعرض الدولي الكبير، لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة لكافة الجهات المشاركة، وعلى رأسها نجاحها في نقل المجوهرات من أكثر من 9 دول، ما يؤكد تميّزها في توفير الخدمات اللوجستية بطريقة احترافية ومتميّزة، وقدراتها المتمكنة في نطاق الشحن.

وتأتي مشاركة «سال» في هذا المعرض انطلاقاً من دورها الوطني الرائد في دعم مختلف الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية التي تحتضنها المملكة، وتعزيز تعاونها الهادف والمثمر مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل خدمة الوطن، وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً يربط بين قارات العالم، وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي والهام في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.

ويُعتبر «معرض المجوهرات السعودي» منصة متميّزة تجمع أكبر شركات المجوهرات الفاخرة، وأهم الصاغة وتجار المجوهرات، وأرقى العلامات التجارية، وعشاق الحلي والقطع النادرة تحت سقف واحد، لمنحهم فرصة للتواصل والالتقاء المباشر، وتبادل المعرفة والخبرة كجزء من الجهود المبذولة لتطوير هذه الصناعة الواعدة في المملكة.

كما يمثل المعرض بوابة مهمة لتعريف العالم بأحدث تصاميم المجوهرات السعودية، التي تبرز جهود المملكة في تقديم تجربة عالمية متميّزة، وتعزيز مكانتها البارزة بين أهم أسواق المجوهرات على مستوى العالم.

و«سال» السعودية للخدمات اللوجستية هي شركة وطنية رائدة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتكمن قوتها في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية بالمملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية المتكاملة لشركائها من قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة والفنون للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بهذا القطاع، ولجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومركزاً دولياً لخدمة البضائع والشحنات.