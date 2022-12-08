إزالة أكثر من نصف مليون متر من مخلفات البناء والهدم في #مكة_المكرمة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة، خلال الأشهر المنصرمة، نحو 527 ألف و544 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، ضمن تنفيذ مبادرة «معالجة مظاهر التشوّه البصري».

وتتضمن مبادرة «معالجة مظاهر التشوّه البصري» إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب العمل على خطة لمعالجة طريق مؤهل، وفقاً للتقارير الصادر من الأمانة عن منجزات عام 2022م .

ورفعت الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات أكثر من 275 ألف طن من النفايات الصلبة من الأراضي الفضاء والساحات والأحياء خلال نفس الفترة، إلى جانب تحسين وتطوير حزمة من الإجراءات، يأتي في مقدمتها معالجة وضع 34546 حاوية نظافة داخل الأحياء في مختلف العاصمة المقدسة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية في أنحاء المدينة، وتحسين المظهر العام، ورفع مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي، في إطار تعزيز برنامج تحسين المشهد الحضري، الذي تنفذه ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري بآلية عمل تسهم في الرصد السريع والمعالجة الفورية للملاحظات المتعلقة بالتشوهات البصرية، وعمل فرق ميدانية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ونقل النفايات المرفوعة للتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بها.