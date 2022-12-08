واشنطن ترسل سرية مشاة وفصيلة مدفعية إلى دولة مجاورة لروسيا

أعلنت وزارة الدفاع في إستونيا، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل سرية مشاة وفصيلة مدفعية من طراز «هيمارس» إلى إستونيا، الواقعة على الحدود مع روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الإستونية في بيان، أن «الولايات المتحدة سترسل سرية مشاة ونظام قاذفات الصواريخ (هيمارس) متعدد الإطلاق إلى إستونيا في الأسابيع المقبلة، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وسط الحرب الروسية الأوكرانية الحالية.

وأضافت: «في الأسابيع المقبلة، ستنشر الولايات المتحدة قوات تناوب إضافية في إستونيا، من أجل تعزيز الدفاعات الأمامية للناتو وزيادة أمن حلفائها»، موضحة أن الانتشار سيتألف من «سرية مشاة» و«فصيلة هيمارس»، فضلاً عن معدات وأنظمة القيادة والتحكم المرتبطة.

ونقل البيان عن وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، قوله إن «هذا يمثل خطوة مهمة في ضمان وجود عسكري أمريكي دوري في إستونيا ودول البلطيق».

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة «الناتو» في مدريد، يونيو الماضي، ببناء أصول عسكرية أمريكية في دول البلطيق، وضمان الوجود الدائم للبلاد في المنطقة.

وفي أوائل ديسمبر، وقعت تالين عقدًا بقيمة 200 مليون دولار مع واشنطن لشراء أنظمة «هيمارس».