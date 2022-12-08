إصابة 5 فلسطينيين برصاص #الاحتلال_الإسرائيلي في #رام_الله

أصيب خمسة فلسطينيين بجروح مساء اليوم، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مسيرة غرب رام الله منددة باستمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وذلك وفق ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين في البيرة وقلقيلية، التي أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطرق المؤدية لها.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على الفلسطينيين أمام أبواب المسجد الأقصى، واعتقلت فلسطينيًا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق حاجز قلنديا في القدس المحتلة، وتمنع الفلسطينيين من التنقل عبره، كما تواصل الانتشار بكثافة على مداخل القدس.

وفي الخليل، واصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل الفلسطينية في بلدة يطا، وسلم الفلسطينيين أوامر هدم لمنزلين من عدة طوابق، ترافق مع ذلك هجمات مستمرة للمستوطنين وتوسيع للمستوطنات.