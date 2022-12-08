مونديال_2022.. مصير إستاد 974 بعد تفكيكه

ودع إستاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، الإثنين الماضي كأس العالم 2022 بمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية (4-1)، ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة، قبل تفكيكه بالكامل، ونقله إلى إحدى الدول الصديقة.

وحسمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، مصير إستاد 974، الذي انطلقت أشغال تفكيكه بعد استضافته لآخر المباريات المبرمجة على أرضيته في منافسات كأس العالم.

ووفق ما نقلته جريدة الوطن القطرية، فسيعاد استخدام الحاويات والهيكل وإنشاء مرافق تطلّ على الواجهة المائية تعود بالنفع على أبناء المجتمع.

وبالتالي فقد قررت قطر رسميا الاحتفاظ بالملعب، وعدم التفريط فيه.