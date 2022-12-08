التعاون الخليجي يشيد بنجاح وساطة السعودية والإمارات لتبادل سجينين بين أمريكا وروسيا

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالوساطة التي قادها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والتي نتج عنها إفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

وأكد أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي لتحقيق السلام بين شعوب العالم كافة.

كما أشاد الحجرف بتعاون واشنطن وروسيا واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.

وكان بيان إماراتي سعودي مشترك أعلن اليوم عن نجاح الوساطة التي قادها رئيس الدولة في الإمارات، وولي العهد السعودي للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين أميركا وروسيا.