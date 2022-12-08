نيوكاسل يفوز على الهلال بخماسية وديا

تلقى فريق الهلال هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-0، من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في كأس موسم الدرعية.

افتتح أهداف اللقاء جويلاينتون كاسيو في الدقيقة 15، ومن ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإنجليزي بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز ميجيل ألميرون الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين 60 و 70، ومن ثم سجل الهدف الخامس والأخير ديلان جاي في الدقيقة 80.

وتقام هذه المباراة ضمن تحضيرات الفريقين لعودة النشاط الكروي المحلي في البلدين، المتوقف حاليا بسبب إقامة مونديال قطر 2022.

وكان نيوكاسل قد أقام معسكر في السعودية استعدادا لخوض مباريات البطولة الودية، والذي سيستمر حتى 10 ديسمبر الجاري.