أدبي الرياض ينظم برنامجاً للاحتفاء بيوم التطوع العالمي

أقام النادي الأدبي بالرياض ممثلاً بلجنة الخرج الثقافية برنامجاً للاحتفاء بيوم التطوع العالمي والذي كان عنوانه "التطوع: من الممكنات إلى النتائج"، وذلك على مسرح النادي بالملز قدم البرنامج بندر بن محسن الحارثي مستشار المعيار الوطني السعودي للتطوع.

ويأتي هذا البرنامج تفعيلاً للعمل التطوعي وأهميته والاحتفاء بيوم التطوع العالمي وبسواعد هذا العمل من متطوعين ومتطوعات

كما قدم عضو مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض عبدالرحمن الجاسر كلمة تحدث عن ماهية العمل التطوعي والحث على الأعمال التطوعية كونها احد ركائز الخدمة المجتمعية، وشكر لجنة الخرج الثقافية على جهودها.

وفي نهاية البرنامج قدم النادي الأدبي بالرياض ممثلاً باللجنة الثقافية بالخرج عددا من الدروع التذكارية والشهادات والجوائز للمشاركين والمتطوعين نظير ما يقومون به من أعمال تطوعية تخدم الوطن في مختلف المجالات الثقافية والتنموية والمجتمعية.