الخارجية_الألمانية تستدعي سفير #إيران اعتراضا على تنفيذ حكم #الإعدام في أحد المتظاهرين

استدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني لدى برلين، بعد تنفيذ طهران أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تغريدة على حسابها بمنصة "تويتر" إن ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له.

وأضافت الوزيرة إن محسن شكاري "حوكم وأعدم في إطار محاكمة خادعة وسريعة لأنه لم يتفق مع النظام"، مضيفة: "لكن التهديد بالإعدام لن يخنق إرادة الناس في الحرية".

وأمس الخميس نفذت إيران للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات التي تشهدها البلاد، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، مما أثار تنديدا في الخارج وتحذيرات من منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان من عمليات إعدام وشيكة أخرى.