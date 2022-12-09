الإعلامية خديجة الوعل: “توقعوا انسحابي من الإعلام والسوشيال ميديا”

كشفت الإعلامية السعودية خديجة الوعل، عن أنها تنوي الانسحاب من الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلة:" توقعوا انسحابي من الإعلام والسوشيال ميديا".

وأبانت خلال مشاركتها في إحدى المساحات على منصة "تويتر"، إنه إذا استمر وجود الدخلاء بالإعلام السعودي ووسع انتشارهم ضاعت القيمة الأساسية والمعيارية للهدف المرجو من الإعلام.

وأكدت أن الحالة الإعلامية الآن أصبحت صحية نوعاً ما، لوجود أكاديميات مثل :"نيوم وام بي سي أكاديمي"، حيث تتسلم المواهب الإعلامية وتؤهلها.

وأضافت أنه يجب البحث عن الإعلاميات السعوديات المتميزات وليس الاهتمام بالشكل بل يجب أن يكون لغتها ونطقها للكلمات صحيح.

واستنكرت قيام بعض المعدين في القنوات التلفزيونية بالاعتماد على محرك البحث "جوجل"، معتبرة ذلك خطأ كبير لكون "جوجل" أحيانا تكون معلوماته خاطئة.

وأشارت إلى وجود قلة في معدين البرامج في المملكة، لذلك هناك استعانة ببعض المعدين من خارج المملكة، وعميلة الإعداد ماهي سهلة وتحتاج قوة معرفية وإطلاع كثيف ومستوى علاقات كبير .

ولفتت إلى أنها دربت أكثر من 1000 متدرب ومتدربة، وكانت تناشد الهيئات التلفزيونية والإذاعية بوجود مواهب جاهزة لا تحتاج تدريب، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة أن يكون هناك تبني ودعم وفرص لأبناء الوطن لكونهم هم الأهم .

واختتمت بأن الإعلام لا يحتاج شهادة ولكن مهارات وموهبة داخلية، يتم العمل عليها لتخرج بشكل ممتاز وبقدرة عالية.

يذكر أن اثنينية الروابي هي مساحة على منصة " تويتر " تُعنى بمستجدات الشأن الإعلامي والقضايا المجتمعية بإعداد وتقديم الكاتبة والصحافية السعودية روابي المفلح .