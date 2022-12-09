فيديو.. حريق ضخم في مركز تجاري بضواحي #موسكو

كشفت وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة النقاب عن اندلاع حريق هائل في إحدى ضواحي العاصمة الروسية "موسكو".

ونقلت "روسيا اليوم" عن دائرة الطوارئ في مقاطعة موسكو باندلاع حريق كبير في متجر "OBI" في مركز "ميغا خيمكي" للتسوق الواقع في المقاطعة، مما أسفر عن حالة وفاة ، وإصابة آخرين بجروح نتيجة الحريق

واشتعلت النيران في المتجر الذي تبلغ مساحته 150 متراً مربعاً في سقف المبنى.

ومن جانبه، دقق المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية أن مساحة الحريق ارتفعت إلى 18 ألف متر مربع. وقالت إن عملية إطفاء الحريق يشارك فيها 70 شخصاً و20 سيارة إطفاء.