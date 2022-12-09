خادم_الحرمين_الشريفين يقبل دعوة الرئيس الصيني لزيارة بلاده 

أوضح البيان الصيني- السعودي المشترك أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، وجه دعوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لزيارة الصين في الوقت المناسب للجانبين، فيما عبر خادم الحرمين عن قبول دعوة الرئيس الصيني.

وأعرب الرئيس الصيني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما حظي به والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن أطيب تمنياتهما بالصحة والسعادة للرئيس الصيني، وللشعب الصيني الصديق بالمزيد من التقدم والرقي.