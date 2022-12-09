234×60
الأخبار المحلية

#فيديو.. ممثل رئيس دولة #الإمارات يصل #الرياض لحضور القمتين العربية والخليجية مع #الصين

9 ديسمبر 2022 · < 1 minute
وفد الإمارات المشارك فى القمة العربية مع الصين

وصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم، للمشاركة في (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية).

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.

 