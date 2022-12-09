فيديو.. ممثل رئيس دولة #الإمارات يصل #الرياض لحضور القمتين العربية والخليجية مع #الصين

وصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم، للمشاركة في (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية).

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.

فيديو | وصول الوفد الإماراتي للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين#الإخبارية_عاجل#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/heBTbkoLRg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022